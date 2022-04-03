Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Каролину» в матче НХЛ

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«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Каролину» в матче НХЛ
  • AP

Встреча прошла в Роли и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Уайлд» отличились Матс Цуккарелло, россиянин Дмитрий Куликов и его соотечественник Кирилл Капризов, который отметился также результативной передачей. У хозяев единственную шайбу забросил Теуво Терявяйнен. 

Капризов в 65 матчах набрал уже 85 очков (39 голов + 46 пасов).

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Харрикейнз» же идут вторыми на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси Дэвилз» проиграл  «Флориде Пантерз» в матче НХЛ с 13 шайбами, несмотря на хет-трик Шаранговича.

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