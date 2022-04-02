«Нью-Джерси» проиграл «Флориде» в матче НХЛ с 13 шайбами, несмотря на хет-трик Шаранговича

«Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась со счётом 6:7, хотя после второго периода хозяева выигрывали 6:2.

В составе «Дэвилз» хет-трик оформил белорусский форвард Егор Шарангович, а также отличились Джек Хьюз, Янне Куокканен и Андреас Юнссон. У гостей дублями отметились Александр Барков и Густав Форслинг, и по одной шайбе забросили Бен Шьяро, Радко Гудас и Брэндон Монтур.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 25 и покинул лёд после второй трети игры.

«Флорида» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» находится на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что две голевые передачи Евгения Дадонова помогли «Вегас Голден Найтс» обыграть «Сиэтл Кракен».