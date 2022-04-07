Ни дня без достижения: Овечкин первым из россиян и 21-м в истории преодолел отметку в 1400 очков за карьеру в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» и помог столичному клубу прервать неудачную серию. Форвард вернулся в топ-15 бомбардиров этого сезона и преодолел рубеж в 1400 очков в заокеанской карьере. Он стал лишь 21-м хоккеистом в истории, кто добрался до этой отметки. От 20-й строчки в списке лучших, которую занимает Дэйл Хаверчук, его отделяют восемь результативных действий.

Александр Овечкин не устаёт радовать болельщиков своей потрясающей игрой. В этот раз жертвой капитана «Вашингтона» и его команды стала «Тампа-Бэй», ворота которой защищает партнёр форварда по национальной сборной Андрей Василевский. Противостояние получилось ярким и запоминающимся.

Игроки «Кэпиталз» подходили к матчу с «Лайтнинг» не в самом хорошем расположении духа. Две домашние встречи с «Каролиной» и «Миннесотой» закончились разгромами. «Столичные» пропустили 11 шайб, сумев забить всего дважды, а Овечкин отличился одной результативной передачей. «Вашингтон» не первый раз в нынешнем сезоне оказывается в подобной ситуации. При этом после нескольких неудачных матчей подопечные Питера Лавиолетта, как будто перезагрузившись, обычно выдают серию побед.

Так случилось и в игре с «Тампой». Хозяева были заряжены на победу и сразу же бросились вперёд. К девятой минуте «Кэпиталз» усилиями Мартина Фегервары и Джона Карлсона забросили две шайбы в ворота соперника.

«Молнии» проснулись ближе к середине первого периода. Вернул интригу в матче Никита Кучеров, забивающий в третьей встрече подряд. Россиянин получил шайбу от Виктора Хедмана и уверенно обыграл Илью Самсонова. В этом эпизоде голкипер не смог спасти команду, однако через несколько минут очная дуэль с соотечественником закончилась в пользу стража ворот «Вашингтона». Он сотворил маленькое чудо, отразив бросок форварда клюшкой.

А чуть позже пришло время и Овечкину показать своё мастерство. Вместе с партнёрами по команде он убежал в контратаку и попытался сделать передачу на Евгения Кузнецова. Однако после серии рикошетов шайба вернулась к Александру. Тогда россиянин решил взять всё в свои руки и отправил снаряд под перекладину.

Этот гол стал для капитана «Кэпиталз» 43-м в сезоне и 773-м в карьере — отставание от Горди Хоу сократилось до 28 шайб. В снайперской гонке сезона Овечкин продолжает идти на четвёртой строчке, отставая от форварда «Торонто» Остона Мэттьюса на 11 точных бросков.

Кроме того, этим броском Овечкин набрал 1400-е очко в карьере в НХЛ и стал лишь 21-м хоккеистом за всю историю, кто добрался до этой отметки. При этом Александр оказался первым россиянином, кому удалось достичь данной планки. А в концовке второго периода он её преодолел, поучаствовав в очередной атаке «Вашингтона».

Капитан «столичных» издали отправил шайбу в ворота Василевского, но тот справился с ударом. Снаряд подхватил Ти Джей Оши и сделал пас Карлсону. Второй раз подряд голкипер «Тампы» спасти свою команду не смог.

Впрочем, неидеально действовала и оборона «Кэпиталз»: помимо Кучерова, переиграть Самсонова удалось Нику Полу и Россу Колтону. Однако преимущество на льду осталось за хозяевами, которые смогли удержать победу, несмотря на финальный штурм соперника. Итоговый счёт — 4:3.

Комментируя выступление команды, один из героев встречи, Евгений Кузнецов, который записал на свой счёт две результативные передачи, отметил, что такая игра должна понравиться болельщикам.

«Мы провели хороший матч. Это для нас очень важные два очка. Иногда мы играли в обороне довольно хорошо, иногда нет, но в конце концов мы сегодня много помогали друг другу, так что этот матч было интересно смотреть и в нём участвовать», — приводит слова россиянина официальный сайт НХЛ.

Хоккеисты «Тампы» были откровенно разочарованы результатом. «Лайтнинг» уступили в третьем матче подряд. Однако форвард Стивен Стэмкос уверен, что коллектив сможет справиться с чёрной полосой.

«Такое ощущение, будто любая ошибка заканчивалась для нас шайбой в сетке ворот, поэтому сложно не расстраиваться. Нам просто нужно продолжать работать дальше. У нас в команде много опытных лидеров. Мы знаем, что справимся с этим», — сказал канадец.

Овечкин, признанный второй звездой матча с «Тампой», в этот раз с журналистами не общался. Однако о нём, как всегда, много говорили не только за океаном, но и в России. Ведь ему осталось набрать девять очков, чтобы обойти Дэйла Хаверчака и выйти на чистое 20-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Главный тренер национальной команды Алексей Жамнов, комментируя новый рекорд Александра, пожелал форварду удачи.

«Меня не удивляет тот факт, что он добился очередного достижения в НХЛ и побил отметку в 1400 набранных баллов. Саша — молодец, он борется со всей этой теневой политикой, продолжая давать результат. Я только рад за него, как и все наши болельщики. Будем следить за дальнейшими достижениями Овечкина, за его приближением к рекордам Хоу и Гретцки. Александр Овечкин — легенда российского хоккея в НХЛ. Дай бог, чтобы он побил все рекорды», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

В свою очередь, член «тройного золотого клуба» Валерий Каменский затруднился сказать, кто ещё из россиян в перспективе способен добраться до отметки в 1400 очков.

«Отличный результат. Мало народу, кто заработал столько очков. Хочется поздравить Александра и пожелать дальнейших побед и успехов. У кого из россиян есть потенциал добраться до таких цифр? У нас есть молодые перспективные ребята. Но трудно говорить. Хоккей — это контактная игра, травмы», — отметил Каменский.