Очки Барбашёва и Бучневича помогли «Сент-Луису» победить «Сиэтл» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» взял верх над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Блюз» отличились Роберт Томас, Джастин Фолк, Джордан Кайру и Райан О'Райлли. Российские нападающие команды Иван Барбашёв и Павел Бучневич отметились по одной результативной передаче. У гостей единственную шайбу забросил Джордан Эберле.

«Сент-Луис» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» находится на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче НХЛ.