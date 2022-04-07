Очки Барбашёва и Бучневича помогли «Сент-Луису» победить «Сиэтл» в матче НХЛ
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Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе «Блюз» отличились Роберт Томас, Джастин Фолк, Джордан Кайру и Райан О'Райлли. Российские нападающие команды Иван Барбашёв и Павел Бучневич отметились по одной результативной передаче. У гостей единственную шайбу забросил Джордан Эберле.
«Сент-Луис» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» находится на 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что гол и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче НХЛ.