Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Джон Карлсон, по одной шайбе забросили Мартин Фегервары и Александр Овечкин, который также отметился результативной передачей. Другой российский нападающий хозяев — Евгений Кузнецов — тоже сделал голевой пас.

У гостей отличились Никита Кучеров, Ник Пол и Росс Колтон. На счету российского защитника «Тампы» Михаила Сергачёва один ассист.

Для «Лайтнинг» это поражение стало третьим подряд.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» стал вторым участником плей-офф НХЛ.