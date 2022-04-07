Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу» в матче НХЛ
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Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Джон Карлсон, по одной шайбе забросили Мартин Фегервары и Александр Овечкин, который также отметился результативной передачей. Другой российский нападающий хозяев — Евгений Кузнецов — тоже сделал голевой пас.

У гостей отличились Никита Кучеров, Ник Пол и Росс Колтон. На счету российского защитника «Тампы» Михаила Сергачёва один ассист.

Для «Лайтнинг» это поражение стало третьим подряд.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» стал вторым участником плей-офф НХЛ.

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