«Колорадо» стал вторым участником плей-офф НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» в гостях нанёс поражение «Питтсбург Питтсбург» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в Питтсбурге завершилась со счётом 6:4 в пользу команды из Денвера.

В составе «Эвеланш» шайбы забросили Натан Маккиннон (3-я и 33-я минуты), Джей Ти Компер (30-я), Джош Мэнсон (42-я), Даррен Хелм (56-я) и Арттури Лехконен (60-я). У «Питтсбурга» отличились Брайан Раст (6-я), Эван Родригес (38-я), Джейк Гюнцель (59-я) и Майк Мэтсон (60-я).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

«Колорадо» гарантировал себе место в плей-офф Кубка Стэнли. Накануне в плей-офф пробился «Флорида Пантерз».  

«Колорадо» (106 очков) лидирует в Западной конференции. «Питтсбург» (92) идёт на седьмом месте на Востоке.

Ранее сообщалось, что Павел Бучневич признан третьей звездой дня в НХЛ.

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