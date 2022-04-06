«Колорадо» стал вторым участником плей-офф НХЛ

«Колорадо Эвеланш» в гостях нанёс поражение «Питтсбург Питтсбург» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в Питтсбурге завершилась со счётом 6:4 в пользу команды из Денвера.

В составе «Эвеланш» шайбы забросили Натан Маккиннон (3-я и 33-я минуты), Джей Ти Компер (30-я), Джош Мэнсон (42-я), Даррен Хелм (56-я) и Арттури Лехконен (60-я). У «Питтсбурга» отличились Брайан Раст (6-я), Эван Родригес (38-я), Джейк Гюнцель (59-я) и Майк Мэтсон (60-я).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

«Колорадо» гарантировал себе место в плей-офф Кубка Стэнли. Накануне в плей-офф пробился «Флорида Пантерз».

«Колорадо» (106 очков) лидирует в Западной конференции. «Питтсбург» (92) идёт на седьмом месте на Востоке.

Ранее сообщалось, что Павел Бучневич признан третьей звездой дня в НХЛ.