«Колорадо» стал вторым участником плей-офф НХЛ
Игра в Питтсбурге завершилась со счётом 6:4 в пользу команды из Денвера.
В составе «Эвеланш» шайбы забросили Натан Маккиннон (3-я и 33-я минуты), Джей Ти Компер (30-я), Джош Мэнсон (42-я), Даррен Хелм (56-я) и Арттури Лехконен (60-я). У «Питтсбурга» отличились Брайан Раст (6-я), Эван Родригес (38-я), Джейк Гюнцель (59-я) и Майк Мэтсон (60-я).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
«Колорадо» гарантировал себе место в плей-офф Кубка Стэнли. Накануне в плей-офф пробился «Флорида Пантерз».
«Колорадо» (106 очков) лидирует в Западной конференции. «Питтсбург» (92) идёт на седьмом месте на Востоке.
Ранее сообщалось, что Павел Бучневич признан третьей звездой дня в НХЛ.