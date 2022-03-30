Русские разбушевались: Малкин и Капризов переписали рекорды, а Кучеров и Панарин отдали пять передач на двоих

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал результативную передачу в матче с «Рейнджерс» и стал лучшим российским ассистентом в истории НХЛ, обойдя Сергея Фёдорова. Кирилл Капризов забросил шайбу в большинстве и установил личный рекорд по голам в неравных составах за сезон. Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик и помог «Тампе» одержать волевую победу над «Каролиной», а Артемий Панарин во второй раз в карьере довёл свой счёт до 60 передач за регулярный чемпионат. Обзор выступления россиян в Национальной хоккейной лиге — в материале RT.

Малкин против Панарина

Текущий сезон НХЛ — не самый простой для Евгения Малкина. После проведённой в июне 2021-го операции на колене хоккеист долго восстанавливался и только в конце октября приступил к тренировкам, а первый матч провёл в январе. Однако, вернувшись на лёд, он вновь напомнил о себе как об одном из лидеров «Питтсбурга»: в 31 встрече форвард заработал уже 33 очка и явно не собирается останавливаться на достигнутом.

Противостояние с «Рейнджерс» стало знаковым для нападающего. Игра, конечно, получилась не такой яркой, как матч с «Детройтом», в котором «Пингвинз» отправил в ворота соперника 11 шайб, три из которых на свой счёт записал Малкин. Но именно в поединке с командой Артемия Панарина хоккеист стал лучшим российским ассистентом в истории НХЛ.

На 51-й минуте Евгений отдал шайбу на Сидни Кросби, и канадец мощным броском реализовал большинство. Эта передача оказалась 697-й в заокеанской карьере Малкина, и он обошёл по данному показателю Сергея Фёдорова (696). Причём форварду «Пингвинз» для достижения цели потребовалось на 277 матчей меньше, чем его соотечественнику.

Из действующих хоккеистов шансы догнать Евгения есть у Александра Овечкина, но капитан «Вашингтона» всё-таки больше предпочитает забивать, чем ассистировать. Да и отрыв у Малкина достаточно большой — 71 передача. В долгосрочной перспективе на его результат могут покуситься Панарин и Никита Кучеров. К слову, оба в эту ночь зажигали за свои команды.

Именно активные действия Артемия во многом не позволили Малкину полноценно насладиться своим рекордом и серией из пяти результативных матчей. «Пингвинз» в итоге уступил «Рейнджерс» со счётом 2:3, а Панарин записал на свой счёт две передачи. Сначала форвард помог отличиться Брэйдену Шнайдеру, а затем ассистировал Крису Крайдеру в большинстве.

В списке лучших ассистентов регулярного чемпионата НХЛ Панарин поднялся на четвёртое место (лидирует в таблице форвард «Флориды» Джонатан Юбердо). Россиянин отдал уже 60 результативных передач, что удаётся ему во второй раз в карьере. У Артемия есть отличный шанс улучшить личный результат, которого он достиг в сезоне-2019/2020. Для этого за 15 оставшихся матчей ему нужно ещё хотя бы четыре раза помочь забить партнёрам по команде.

Весомый вклад в победу «Рейнджерс» внёс и голкипер Игорь Шестёркин. Особенно нервной для вратаря получилась концовка встречи. Однако россиянин, претендующий в этом сезоне на «Везина Трофи», отразил 22 броска и помог команде подняться на второе место в Столичном дивизионе, обойдя «Питтсбург» на одно очко.

Личный рекорд Капризова

Не остался в тени в этот игровой день и Кирилл Капризов. Его «Миннесота» набрала хороший ход и победила в седьмом матче подряд. На этот раз была повержена «Филадельфия», уже официально лишившаяся шансов на выход в плей-офф НХЛ. Хоккеисты «Уайлд» выиграли со счётом 4:1. Смог отличиться и россиянин, реализовавший большинство в первом периоде. Он получил шайбу у круга вбрасывания, резко ушёл влево и забросил в ближний угол ворот Мартина Джонса. Россиянин в десятый раз в сезоне забивает при численном преимуществе — это его личный рекорд в лиге. При этом нападающий отличился в четвёртой встрече подряд.

Форвард мог стать и автором дубля, но не сложилось: арбитры не засчитали взятие ворот из-за помехи вратарю. Отмена гола обидна ещё и тем, что Кирилл мог бы уже в этой игре повторить рекорд Мариана Габорика. Никто, кроме словака, не набирал 83 очка за сезон в составе «Уайлд». Сейчас у Капризова — 82 (37 + 45) и 17 матчей в запасе.

Впрочем, в историю «Миннесоты» россиянин всё же вошёл. Он забросил 13 шайб за один календарный месяц. Ранее такого снайперского показателя добивался только канадец Эрик Стаал в феврале 2018 года (13 голов в 13 играх).

В гонке бомбардиров Кирилл является лучшим из россиян. Он делит седьмое место с американцем Кайлом Коннором из «Виннипега», отставая от форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида на 16 очков.

Игра Кучерова в большинстве

Никита Кучеров, как и вся «Тампа», в последнее время выглядят не так ярко. В середине марта команда провела неудачный отрезок, уступив в шести матчах из восьми. Однако два Кубка Стэнли подряд не завоёвываются просто так: нужно в том числе уметь преодолевать трудности, что коллектив и делает.

В противостоянии с «Каролиной» хоккеистам «Лайтнинг» трижды приходилось отыгрываться, но подопечные Джона Купера сумели одержать волевую победу в овертайме — 4:3.

Ключевым фактором в этот вечер стала игра в неравных составах. Три шайбы из четырёх «Тампа» забросила в большинстве при непосредственном участии Кучерова. С его передач отличились Алекс Киллорн, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос, который поставил точку в матче и установил новый клубный рекорд по голам в овертайме (11).

Россиянин же в третий раз за сезон набрал не менее трёх очков за встречу и во второй раз оформил ассистентский хет-трик.

Лучший сезон Ничушкина

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил две шайбы в матче с «Калгари» и принёс своей команде волевую победу — 2:1. На гол Тайлера Тоффоли на 30-й минуте гости ответили двумя точными бросками в большинстве. Оба раза отличился россиянин, оформивший свой третий дубль в регулярном чемпионате и ставший первой звездой матча с «Флэймз».

Всего на его счету 39 (19 + 20) очков в 49 играх. Валерий проводит лучший сезон в НХЛ и уже превзошёл своё предыдущее достижение (34).

Небольшую сенсацию преподнёс и Владислав Гавриков. Защитник «Блю Джекетс» неожиданно для многих продемонстрировал отличные снайперские способности и забросил две шайбы в ворота «Айлендерс», хотя до этого за весь сезон у него на счету было всего три гола. «Коламбус» в итоге проиграл 3:4, однако россиянин был признан второй звездой встречи. А третьей стал голкипер Семён Варламов. Он отразил 42 из 45 бросков по своим воротам и помог «островитянам» прервать серию из двух поражений подряд.