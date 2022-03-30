Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Питтсбург» в матче НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвиз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Питтсбург» в матче НХЛ
  • AP
  • © Gene J. Puskar

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Фрэнк Ватрано, Брэйден Шнайдер и Крис Крайдер. Российский нападающий коллектива из Нью-Йорка Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он достиг отметки в 60 ассистов в 63 матчах в этом сезоне.

У хозяев отличились Брайан Бойл и Сидни Кросби. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счёт голевой пас.

Кроме того, ворота «Рейнджерс» защищал Игорь Шестёркин, который отразил 22 броска. 

Ранее сообщалось, что шайба Кирилла Капризова помогла «Миннесота Уайлд» обыграть «Филадельфия Флайерз» в НХЛ.

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