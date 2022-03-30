Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Филадельфию» в НХЛ
- AP
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Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 4:1.
В составе хозяев отличились Мэтт Дамба, Джордан Гринвей, Кевин Фиала и россиянин Кирилл Капризов, для которого этот гол стал 37-м в сезоне. Кроме того, результативной передачей отметился другой российский игрок «Уайлд» Дмитрий Куликов. У «Флайерз» единственную шайбу забросил Морган Фрост.
«Миннесота» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Филадельфия» находится на 14-й позиции на Востоке.
Ранее сообщалось, что три очка Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луис Блюз» победить «Ванкувер Кэнак» в НХЛ.