Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Филадельфию» в НХЛ

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«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Филадельфию» в НХЛ
  • AP
  • © Andy Clayton-King

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев отличились Мэтт Дамба, Джордан Гринвей, Кевин Фиала и россиянин Кирилл Капризов, для которого этот гол стал 37-м в сезоне. Кроме того, результативной передачей отметился другой российский игрок «Уайлд» Дмитрий Куликов. У «Флайерз» единственную шайбу забросил Морган Фрост.

«Миннесота» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Филадельфия» находится на 14-й позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что три очка Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луис Блюз» победить «Ванкувер Кэнак» в НХЛ.

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