Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Ванкувер» в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» взял верх над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев дубль оформил россиянин Владимир Тарасенко, который также отметился результативной передачей. Кроме того, у «блюзменов» шайбы забросили Марко Сканделла и Дэвид Перрон, а другие российские игроки команды Иван Барбашёв и Павел Бучневич отметились ассистами.

«Кэнакс» ответил только голом Брэда Хана после передачи российского форварда Василия Подколзина.

«Сент-Луис» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ванкувер» находится на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что передача Андрея Свечникова помогла «Каролина Харрикейнз» разгромить «Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ.