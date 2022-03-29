Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Ванкувер» в НХЛ
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Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счётом 4:1.
В составе хозяев дубль оформил россиянин Владимир Тарасенко, который также отметился результативной передачей. Кроме того, у «блюзменов» шайбы забросили Марко Сканделла и Дэвид Перрон, а другие российские игроки команды Иван Барбашёв и Павел Бучневич отметились ассистами.
«Кэнакс» ответил только голом Брэда Хана после передачи российского форварда Василия Подколзина.
«Сент-Луис» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ванкувер» находится на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что передача Андрея Свечникова помогла «Каролина Харрикейнз» разгромить «Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ.