Передача Свечникова помогла «Каролине» разгромить «Вашингтон» в матче НХЛ
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Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась в пользу гостей — 6:1.
В составе «Харрикейнз» дубль оформил Мартин Нечас, также отличились Дерек Степан, Себастьян Ахо, Бретт Песке и Брэди Шей. У хозяев единственную шайбу забросил Том Уилсон.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей.
Отечественные игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не совершили результативных действий, а Овечкин и Кузнецов завершили встречу с коэффициентом полезности «-3».
Ранее сообщалось, что шайба Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» одержать победу над «Колорадо Эвеланш» в НХЛ.