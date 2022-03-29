Передача Свечникова помогла «Каролине» разгромить «Вашингтон» в матче НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Свечникова помогла «Каролине» разгромить «Вашингтон» в матче НХЛ
  • AP
  • © Alex Brandon

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась в пользу гостей — 6:1.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Мартин Нечас, также отличились Дерек Степан, Себастьян Ахо, Бретт Песке и Брэди Шей. У хозяев единственную шайбу забросил Том Уилсон.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

Отечественные игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не совершили результативных действий, а Овечкин и Кузнецов завершили встречу с коэффициентом полезности «-3».

Ранее сообщалось, что шайба Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» одержать победу над «Колорадо Эвеланш» в НХЛ.

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