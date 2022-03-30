«Айлендерс» взял верх над «Коламбусом» в НХЛ, Варламов отразил 42 броска
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Встреча прошла в Коламбусе и завершилась в пользу гостей — 4:3.
В составе команды хозяев дубль оформил россиянин Владислав Гавриков, также отличился Оливер Бьёркстранд. У «Айлендерс» шайбы забросили Брок Нельсон, Джош Бейли, Энтони Бовиллье и Зак Паризе.
Российский голкипер «Нью-Йорка» Семён Варламов отразил 42 броска из 45.
Таким образом, «Блю Джекетс» потерпел четвёртое поражение подряд.
Ранее сообщалось, что три голевых паса Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме победить «Каролина Харрикейнз» в НХЛ.