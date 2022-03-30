«Айлендерс» взял верх над «Коламбусом» в НХЛ, Варламов отразил 42 броска

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Коламбусе и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе команды хозяев дубль оформил россиянин Владислав Гавриков, также отличился Оливер Бьёркстранд. У «Айлендерс» шайбы забросили Брок Нельсон, Джош Бейли, Энтони Бовиллье и Зак Паризе.

Российский голкипер «Нью-Йорка» Семён Варламов отразил 42 броска из 45.

Таким образом, «Блю Джекетс» потерпел четвёртое поражение подряд.

Ранее сообщалось, что три голевых паса Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме победить «Каролина Харрикейнз» в НХЛ.