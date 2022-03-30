Три голевых паса Кучерова помогли «Тампе» в овертайме победить «Каролину» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме взял верх над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Харрикейнз» отличились Нино Нидеррайтер, Сет Джарвис и Себастьян Ахо. У хозяев в основное время шайбы забросили Алекс Киллорн, Виктор Хедман, Брейден Пойнт, а решающим голом в овертайме отметился Стивен Стэмкос.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил три результативные передачи. Его партнёр по команде голкипер Андрей Василевский отразил 16 бросков.

Ранее сообщалось, что две передачи Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» одолеть «Питтсбург Пингвинз» в матче НХЛ.