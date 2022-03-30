Малкин установил рекорд по числу результативных передач в НХЛ среди россиян

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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал рекордсменом по количеству голевых передач в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди российских игроков в истории.
Малкин установил рекорд по числу результативных передач в НХЛ среди россиян
  • AP
  • © Gene J. Puskar

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3) Малкин отметился результативным пасом. Таким образом, он достиг отметки в 697 ассистов в НХЛ в карьере и обошёл по этому показателю Сергея Фёдорова (696). Причём Фёдорову для своего достижения потребовалось 1248 игр, в то время как Малкину — 970.

Ранее сообщалось, что две передачи Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Питтсбург» в матче НХЛ.

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