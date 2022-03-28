«Один из величайших игроков всех времён»: как Малкин оформил хет-трик, обошёл Буре и Ягра, стал первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил три шайбы, отдал результативную передачу и был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Форвард помог разгромить «Детройт» в матче регулярного чемпионата со счётом 11:2. Для 35-летнего хоккеиста этот хет-трик стал 15-м в заокеанской карьере и первым с января 2018 года. Он также довёл количество заброшенных шайб за карьеру до 440 и вышел на пятое место в списке лучших отечественных снайперов в истории лиги.

Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Вернувшись на площадку после непродолжительной болезни, форвард «Питтсбурга» в домашнем матче с «Детройтом» забросил три шайбы и сделал результативную передачу.

Это уже 15-й хет-трик форварда за время выступления в НХЛ с учётом игр плей-офф и первый с 30 января 2018 года. Россиянин вышел на чистое пятое место в списке лучших российских снайперов в истории лиги. Теперь в его активе 440 голов: он обошёл по этому показателю Павла Буре (437) и остановился в трёх шайбах от Ильи Ковальчука (443).

Кроме того, Малкин ворвался в тройку лучших снайперов в истории «Питтсбурга», на одну шайбу опередив чеха Яромира Ягра. Теперь впереди только Сидни Кросби (510) и Марио Лемьё (690).

А ещё уроженец Магнитогорска сравнялся по количеству результативных передач с лучшим в этом аспекте россиянином Сергеем Фёдоровым — у них по 696 ассистов. При этом форварду «Пингвинз» для этого понадобилось на 278 матчей меньше: нынешний главный тренер ЦСКА провёл в НХЛ 1248 игр, а у Малкина сейчас 970.

Отчётный матч выдался богатым на голы — хозяева победили с разгромным счётом 11:2. За последние 26 лет только две команды забрасывали более 11 шайб за игру. В январе 2003-го «Вашингтон» не оставил шансов «Флориде» (12:2), а в ноябре 2001-го сами «Кэпиталз» крупно проиграли «Оттаве» (5:11).

«Пингвинз» же повторили свой второй лучший результат по количеству голов за игру. До этого матча они дважды отправляли в ворота противника по 11 шайб: в 1991 году во встрече с «Торонто» (11:4) и в 1993-м — в игре с «Филадельфией» (11:5). Клубный рекорд в 12 заброшенных шайб за игру был установлен в 1975 году в поединке с «Вашингтоном» и повторён в 1991-м в игре с «Торонто». Оба матча закончились со счётом 12:1.

Начало очередной голевой феерии в первом периоде положили Каспери Капанен и Теодор Блюгерс. Малкин же открыл счёт своим точным броскам в начале второго игрового отрезка. Сидни Кросби выиграл вбрасывание в чужой зоне, Крис Летанг отпасовал в центр, а российский форвард мощно бросил от синей линии. Шайба по пути к воротам задела двух защитников и немного дезориентировала Алекса Недельковича — 3:0.

Через четыре минуты Малкин при поддержке Кросби выступил в качестве ассистента Брайана Раста, а спустя ещё пару минут стал автором, пожалуй, самого красивого гола в этой встрече и одного из ярчайших в собственной карьере. Евгений поочерёдно обыграл Симона Ганье и Адама Эрни и точно бросил в ближний угол — 6:0.

Ещё одну шайбу в ворота «Детройта» россиянин отправил в начале третьего периода, резко выстрелив после аккуратной скидки Раста.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан остался более чем доволен результатом и игрой своей команды. По его мнению, иметь в своём распоряжении сразу несколько хоккеистов, способных решить исход матча, в том числе Малкина, который набирает форму от игры к игре, — это привилегия.

«Я считаю, что Джино — один из величайших игроков всех времён. Не просто в своём поколении, а один из величайших игроков всех времён», — заявил после матча Салливан.

Восхитился россиянином и его партнёр по команде нападающий Дэнтон Хайнен. По его словам, Евгений обладает уникальным набором навыков, а также высокой мотивацией.

«За ним приятно наблюдать — просто невероятное мастерство. Каждый раз, получая шайбу, он действует на высшем уровне. Сумел оформить хет-трик, несмотря на то что немного приболел», — подчеркнул канадский хоккеист.

Остался под впечатлением от игры нападающего и главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

«Малкин — молодец, надо отдать ему должное. У человека была тяжёлая травма, понятно, что нужно время на восстановление, это не быстрый процесс. Но тот факт, что Женька продолжает играть и показывает свой высокий уровень, — это хорошо. Женя — большой мастер, надеемся, что и в дальнейшем будет так же. Что он будет играть на своём высоком уровне», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

В текущем сезоне Малкин провёл 30 игр и набрал 32 (16 + 16) очка.