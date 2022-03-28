Очки Сергачёва, Кучерова и Василевского помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Встреча прошла в Элмонте и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе хозяев единственную шайбу забросил Брок Нельсон (19'). У «Лайтнинг» отличились Виктор Хедман (22'), Алекс Киллорн (30'), Росс Колтон (50') и россиянин Михаил Сергачёв (57'), который также отметился результативной передачей.
Кроме того, российские голкипер и нападающий «Тампы» Андрей Василевский и Никита Кучеров тоже отдали по голевому пасу.
Ранее сообщалось, что две передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе Шаркс» обыграть «Анахайм Дакс» в матче НХЛ.