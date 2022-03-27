Две передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
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Игра, которая прошла прошла в Сан-Хосе, завершилась победой команды Боба Бугнера со счётом 4:1.
В составе «Шаркс» шайбы забросили Марк-Эдуар Власик (15-я минута), Тимо Майер (22-я, 44-я, 56-я). У «Дакс» отличился Джеральд Мэйхью (42-я).
Российский форвард «Сан-Хосе» Александра Барабанова оформил две результативные передачи.
«Сан-Хосе» (66 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» (65) идёт на 12-й позиции.
Ранее сообщалось, что шайба и буллит Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.