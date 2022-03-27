Две передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Сан-Хосе Шаркс» на своём льду нанёс поражение «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Две передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла прошла в Сан-Хосе, завершилась победой команды Боба Бугнера со счётом 4:1.

В составе «Шаркс» шайбы забросили Марк-Эдуар Власик (15-я минута), Тимо Майер (22-я, 44-я, 56-я). У «Дакс» отличился Джеральд Мэйхью (42-я).

Российский форвард «Сан-Хосе» Александра Барабанова оформил две результативные передачи.

«Сан-Хосе» (66 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» (65) идёт на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что шайба и буллит Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить