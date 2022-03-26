Шайба и победный буллит Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз».
Шайба и победный буллит Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»
  • AFP

Встреча в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» завершилась в пользу гостей (3:3 в основное время, 2:1 в серии буллитов).

В составе победителей забитой шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин. Он также реализовал победный буллит. В нынешнем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 64 матчах, в которых набрал 77 очков (41 + 36).

За «Вашингтон» по одной результативной передаче сделали россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Ранее Тарасенко вышел на пятое место в истории «Сент-Луиса» по очкам.

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