Шайба и победный буллит Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» завершилась в пользу гостей (3:3 в основное время, 2:1 в серии буллитов).

В составе победителей забитой шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин. Он также реализовал победный буллит. В нынешнем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 64 матчах, в которых набрал 77 очков (41 + 36).

За «Вашингтон» по одной результативной передаче сделали россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Ранее Тарасенко вышел на пятое место в истории «Сент-Луиса» по очкам.