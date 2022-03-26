Шайба и победный буллит Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»
- AFP
Встреча в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» завершилась в пользу гостей (3:3 в основное время, 2:1 в серии буллитов).
В составе победителей забитой шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин. Он также реализовал победный буллит. В нынешнем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 64 матчах, в которых набрал 77 очков (41 + 36).
За «Вашингтон» по одной результативной передаче сделали россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Ранее Тарасенко вышел на пятое место в истории «Сент-Луиса» по очкам.