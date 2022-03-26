Тарасенко вышел на пятое место в истории «Сент-Луиса» по очкам 

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вышел на пятое место по количеству набранных очков в истории клуба в Национальной хоккейной лиге.

В матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз» (5:2) Тарасенко забросил одну шайбу и набрал 497 (239 голов + 258 результативных передач) очков в 587 встречах за карьеру в НХЛ. Он обогнал по этому показателю Александра Стина.

Рекордсменом «Блюз» является Берни Федерко, у которого 1073 очка в 927 матчах. Второе место занимает Бретт Халл (936), тройку лучших замыкает Брайан Саттер (636), а четвёртым является Гарри Ангер (575).

Ранее сообщалось, что шайба Тарасенко не помогла «Сент-Луису» победить «Филадельфию» в матче НХЛ.