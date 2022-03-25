Шайба Тарасенко не помогла «Сент-Луису» победить «Филадельфию» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» проиграл «Филадельфия Флайерз»на своём льду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр», завершилась со счётом 5:2 в пользу команды из Пенсильвании.

В составе «Сент-Луиса» отличились Владимир Тарасенко (22-я минута) и Алексей Торопченко (37-я). У «Филадельфии» шайбы забросили Трэвис Конечны (7-я, 33-я), Патрик Браун (15-я), Хейдэн Ходжсон (52-я), Джоэль Фараби (58-я).

«Сент-Луис» (79 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия» (53) располагается на 13-й строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на пятое место в истории НХЛ по голам среди российских хоккеистов.