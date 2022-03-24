Малкин вышел на пятое место в истории НХЛ по голам среди российских хоккеистов

«Питтсбург Пингвинз» в гостях уступил в серии буллитов «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу. Таким образом, он набрал два очка и записал на свой счёт 437-й гол в НХЛ.

35-летний Малкин вышел на пятое место в истории лиги по голам среди российских хоккеистов. Он сравнялся с Павлом Буре. Лидирует в списке бомбардиров Александр Овечкин (770).

Игра завершилась победой «Баффало» со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Владислав Фирстов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».