Малкин вышел на пятое место в истории НХЛ по голам среди российских хоккеистов
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Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу. Таким образом, он набрал два очка и записал на свой счёт 437-й гол в НХЛ.
35-летний Малкин вышел на пятое место в истории лиги по голам среди российских хоккеистов. Он сравнялся с Павлом Буре. Лидирует в списке бомбардиров Александр Овечкин (770).
Игра завершилась победой «Баффало» со счётом 4:3.
Ранее сообщалось, что российский нападающий Владислав Фирстов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».