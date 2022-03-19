Неудержимый: как Овечкин забил в третьем подряд матче НХЛ и под свист болельщиков реализовал победный буллит

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ. В гостевом матче регулярного чемпионата с «Каролиной» нападающий сравнял счёт за пять минут до конца третьего периода, а затем забросил единственную шайбу в серии буллитов. Причём болельщики «Харрикейнз» большую часть встречи сопровождали свистом и гулом действия российского форварда после его стычки с Нино Нидеррайтером в стартовом периоде. На счету Овечкина стало 769 голов за карьеру, и от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки его отделяет 125 шайб. В отчётном матче точным броском с острого угла отметился Евгений Кузнецов, продливший свою результативную серию до восьми игр. А третьей звездой встречи стал Илья Самсонов, отразивший 17 бросков соперников.

Александр Овечкин стал второй звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. В поединке с «Каролиной» (4:3 Б) форвард «Вашингтона» спас команду от поражения. Сначала он сравнял счёт в третьем периоде, переведя матч в овертайм, а затем забросил решающий буллит. Отличились в этом матче и Евгений Кузнецов с Ильёй Самсоновым, а голкипер был признан третьей звездой встречи.

Гостевая игра с «Харрикейнз» получилась для «Вашингтона» непростой. Хозяева открыли счёт уже на шестой минуте — отличился Сет Джарвис. Сбить стартовый запал соперника помог Евгений Кузнецов, отправивший шайбу в ворота эффектным броском с острого угла, а затем Джон Карлсон упрочил преимущество столичной команды.

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Также первый отрезок матча запомнился стычкой между Овечкиным и Нино Нидеррайтером. Хоккеисты столкнулись у борта, и швейцарец резко отмахнулся рукой от лидера «Кэпиталз», а после этого они чисто символически потолкались у круга вбрасывания. Инцидент был быстро исчерпан, но после этого трибуны стали акцентированно болеть против россиянина, сопровождая свистом и шумом любое его действие.

Второй период целиком остался за хозяевами площадки, которые усилиями Джарвиса и Винсента Трочека довели счёт до 3:2. Спасительную для «Вашингтона» шайбу, которая позволила перевести матч в овертайм, забросил Овечкин на исходе 15-й минуты третьего периода. После вбрасывания 36-летний форвард в своём фирменном стиле хлёстким кистевым ударом от левого борта оставил не у дел голкипера «Каролины» Антти Раанту, который провёл отличную игру (37 сейвов).

В овертайме команды не выявили сильнейшего, а в серии буллитов единственным, кто реализовал свой бросок, стал капитан «Вашингтона». Он отправил шайбу мимо вратаря под оглушительный свист и гул трибун, а затем поддразнил публику, приставив руку к уху.

«Атмосфера была потрясающая во всех отношениях. Я просто веселился. Приятно делать такое», — сказал после матча хоккеист.

Овечкин продолжает погоню за лучшим снайпером в истории НХЛ Уэйном Гретцки. Александр забивает в третьем матче подряд, и на его счету уже 769 реализованных бросков в карьере. От занимающего второе место Горди Хоу россиянина отделяют 32 шайбы, а до легендарного канадца ещё 125 голов.

Сам четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли уверен, что рано или поздно капитан «Вашингтона» превзойдёт его достижение.

«Я не думаю, что вопрос в том, сможет ли он (побить мой рекорд. — RT). Вопрос в том, когда это случится. И это отлично для игры. Знаете что? Алекс — замечательный молодой человек. Мы хорошие друзья. Слушайте, если он побьёт рекорд, надеюсь, я буду там, чтобы пожать ему руку», — заявил Гретцки.

Также после этого матча россиянин вышел на чистое 22-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён, набрав 1395 очков в 1258 матчах. Он на одно очко обошёл Люка Робитайла, а от 21-й строчки, которую занимает Яри Курри, Александра отделяют всего три балла.

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В целом этот сезон Овечкин проводит ярко и стабильно. На его счету уже 39 голов — и это четвёртый показатель в лиге. В последних девяти матчах хоккеист набрал 12 очков и лишь во встрече с «Эдмонтоном» не совершил ни одного результативного действия, что помешало оформить неплохую серию.

Хоккейный обозреватель и журналист The Athletic Тарик Эль-Башир считает, что эффективность 36-летнего форварда объясняется качественной летней подготовкой. По его словам, капитан «Вашингтона», учитывая свою не лучшую форму в прошлом сезоне, добавил в программу больше кардиотренировок. В результате он способен играть больше времени и меньше устаёт к третьим периодам. Кроме того, хоккеист редко пропускает игры.

«За свою 17-летнюю карьеру в НХЛ он не сыграл лишь 43 матча из-за травм, дисквалификаций, болезни, карантина и так далее. Это выдающийся подвиг для игрока, который играет так много времени — с такой-то энергозатратностью», — цитирует Эль-Башира «Чемпионат».

Нельзя не отметить и ещё одного российского нападающего «Вашингтона», Евгения Кузнецова, чья результативная серия длится уже восемь матчей. За это время он набрал 11 очков, забросив шесть шайб и сделав пять результативных передач. Всего же на его счету 21 гол в нынешнем сезоне, и это повторяет второй его результат за карьеру в НХЛ. Столько же уроженец Челябинска забрасывал в сезоне-2018/19, а лучше всего он выступил годом ранее, записав на свой счёт 83 (27 + 56) очка в 79 матчах.