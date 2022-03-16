«Великая Восьмёрка, мои поздравления»: Овечкин обошёл Ягра и стал лучшим снайпером НХЛ среди европейцев

Александр Овечкин отличился в матче с «Айлендерс» и обошёл чеха Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету российского форварда теперь 767 голов, больше только у Горди Хоу и Уэйна Гретцки. Историческое событие капитан «Вашингтона» отметил танцем, а все одноклубники выкатились на лёд, чтобы поздравить его. После встречи он признался, что счастлив, а Ягр в шутку пообещал вернуться в лигу и начать свою погоню за Великой Восьмёркой.

Александр Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ среди европейских игроков. Он забросил 767-ю шайбу и обошёл Яромира Ягра. Для этого россиянину потребовалось на 477 матча меньше, чем чеху. Следующая его цель — Горди Хоу, который отличался в регулярных чемпионатах 801 раз. На счету рекордсмена лиги Уэйна Гретцки 894 гола.

Организаторы домашнего матча «Вашингтона» будто чувствовали, что именно в противостоянии с «Айлендерс» капитан «столичных» сможет добиться невероятного результата. На арене они установили счётчик шайб Александра. Однако зрителям пришлось ждать концовки встречи, чтобы увидеть его в действии.

В первом периоде «Кэпиталз» открыли счёт не без помощи героя прошлой игры — Евгения Кузнецова. Автор хет-трика в ворота «Ванкувера» отдал передачу расположившемуся на пятачке Энтони Манте, и тот сумел обмануть Семёна Варламова. После перерыва «Айлендерс» перехватили инициативу. Брок Нельсон восстановил равенство, а затем Кайл Палмьери вывел гостей вперёд.

Самыми яркими стали последние минуты встречи. Сначала Аксель Юнссон-Фьелльбю открыл счёт голам в НХЛ. Ему ассистировал Дмитрий Орлов. Защитник подобрал шайбу в своей зоне, обыграл двух соперников и отдал шикарный пас под бросок шведу — тот не промахнулся.

А потом настало время Александра Великого. Помог партнёру преодолеть исторический рубеж Кузнецов. Евгений в прошлой встрече с «Ванкувером» добил шайбу с ленточки ворот и, как многие шутили, украл у Овечкина возможность обойти Ягра. Но на этот раз форвард не дал поводов для подобных разговоров. Он выиграл вбрасывание и сделал передачу на Александра, а тот, подработав шайбу, кистевым броском отправил её мимо Варламова. Голкипер толком даже не успел среагировать.

После этого на арене началось что-то невероятное. Овечкин не скрывал эмоций и даже попробовал что-то станцевать, принимая поздравления партнёров по команде: вся скамейка «Вашингтона» выскочила на лёд и окружила нападающего! Кузнецов же отправился забирать из ворот рекордную шайбу, с которой они после матча с удовольствием фотографировались в раздевалке. Болельщики аплодировали капитану стоя, держа в руках плакаты с тёплыми словами в его адрес.

Гол Овечкина мог стать победным в матче, но «Айлендерс» испортили зрителям настроение, отыгравшись за две минуты до конца третьего периода. Однако в затянувшейся серии буллитов «Вашингтон» всё-таки склонил чашу весов на свою сторону и заработал дополнительное очко.

После встречи Александр не скрывал своих эмоций. При этом он очень по-доброму говорил о Ягре. По мнению россиянина, чех мог бы забить и больше шайб в НХЛ, если бы не уехал.

«Это очень круто. Когда обходишь таких легенд, это остаётся в истории навсегда. Надеюсь, кто-нибудь побьёт и мой рекорд. Посмотрим. Особенный момент, конечно. Если бы Ягр не уехал в КХЛ, то был бы вторым по голам в истории. Может, и первым. Но что есть, то есть. Сейчас я счастлив. Быть первым среди европейских игроков, среди российских игроков — это классно. Как забросил шайбу? Просто закрыл глаза и сделал. У меня были неплохие моменты в предыдущих играх. Наконец, Кузя выиграл вбрасывание прямо на мою клюшку. Забить Варли, очень хорошему другу, тоже приятно», — приводит слова капитана «Вашингтона» официальный сайт НХЛ.

Радовался успеху россиянина и Ягр. В Twitter он выложил шуточное поздравление, в котором пригрозил вернуться в НХЛ. Его показали на экране арены.

«Алекс, Великая Восьмёрка, мои поздравления! Теперь ты стал лучшим снайпером в истории НХЛ среди европейских игроков. Но продолжай забивать. Продолжай, потому что, как ты знаешь, я еще не ушёл из хоккея. Есть шанс, что я вернусь и начну погоню за тобой», — сказал чех, подмигнув.

Тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт также восхищался своим подопечным. Он отметил, что это колоссальная веха в истории и важное событие не только для Овечкина, но и всей команды.

«Лига существует уже давно. Через неё прошло много игроков. Взобраться на третье место в истории и обойти такого великого игрока, как Яромир Ягр. У меня была возможность тренировать в «Филадельфии» и я знаю, каким он был игроком. Обойти его и продолжить движение вверх по списку — нечто особенное. Это особенное для Ови, для его семьи, для парней в команде, особенно для тех, кто был рядом на протяжении долгого времени. Для болельщиков, кто был здесь и поддерживал его. Какая замечательная и особенная ночь», — признался наставник.

Twitter

© Washington Capitals

Присоединиться к празднованию могли не только болельщики на трибунах. В онлайн-магазине НХЛ сразу после встречи появилась футболка в честь россиянина, на которой написано: «3rd All Time Scorer. The GR8 Chase», что переводится как «Третий снайпер в истории НХЛ. Великая погоня».

Ну а хоккеисты продолжали радоваться в раздевалке. Как признался Кузнецов, он с удовольствием помог соотечественнику войти в историю.

«Он очень близок ко всем нам, мы даже никогда не говорим о его рекордах. Надеюсь, что, когда однажды завершу карьеру, он всё ещё будет со мной дружить. Тогда мы где-нибудь посидим и вспомним все эти вехи. Сейчас же перевернём страницу и будем думать о завтрашнем дне», — признался хоккеист.

Единственное, что в этот вечер расстраивало Александра, — отсутствие близких на арене. Дети, жена и родители сейчас находятся в России и смотрели встречу по телевизору. Но они тоже были счастливы. «Горжусь тобой, любимый», — написала супруга Анастасия в Instagram и прикрепила к фразе эмодзи в виде сердечка.