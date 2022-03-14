Журова прокомментировала желание российских игроков НХЛ сменить гражданство

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Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о возможной смене гражданства российских спортсменов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Журова прокомментировала желание российских игроков НХЛ сменить гражданство
  • globallookpress.com
  • © Russian State Duma Photo Service

«В СССР игроки убегали, просили убежище в США и хотели там остаться. Самое удивительное, почти все вернулись обратно. Конечно, все забыли, что они уезжали, и приняли их обратно. Мы же такая страна, которая принимает назад», — цитирует Журову Sport24.

По словам спортсменки, нынешние российские хоккеисты из НХЛ живут давно в Америке, и если они понимают, что их русскими там не считают, как и они себя, то стоит позаботиться и о смене гражданства.

«Не хочу никого называть предателем из них в случае принятия такого решения. Я бы не хотела быть на их месте и не торопилась бы с решением, если их только не обязывают. В этом случае, они не смогут легко вернуться в Россию. Почему? Все будут попринципиальнее в такое непростое время», — добавила Журова.

11 марта телеканал TSN сообщил, что некоторые российские игроки НХЛ задумались о получении убежища в США или Канаде. Представители хоккеистов приступили к консультациям с иммиграционными юристами по этому вопросу. Некоторые из них допускают, что хоккеисты из России из-за санкций не смогут получить рабочие визы и будут вынуждены покинуть клубы НХЛ.

Ранее сообщалось, что в Госдуме не верят о возможной смене гражданства или получении убежища в США и Канаде российскими игроками НХЛ.

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