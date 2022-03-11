В Госдуме не верят, что российские игроки НХЛ будут просить убежища в США
- РИА Новости
«Я ещё не видел ни одного хоккеиста, который бы сказал, что хочет получить убежище в США или Канаде, потому что он там играет. Они взрослые, уважаемые, самодостаточные мальчики с деньгами и контрактами», — цитирует Свищёва Sport24.
Депутат подчеркнул, что российские хоккеисты точно не станут просить какого-либо убежища.
11 марта телеканал TSN сообщил, что ряд российских игроков НХЛ задумались о получении убежища в США или Канаде. Представители хоккеистов приступили к консультациям с иммиграционными юристами по этому вопросу.
Ранее лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки объяснил свою позицию по поводу участия сборной России в молодёжном чемпионате мира 2022 года в Канаде.