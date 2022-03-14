Василевский считает, что последние матчи в НХЛ не были лучшими в его исполнении
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«Последние несколько игр не были лучшими в моём исполнении. Мне нужен был сегодняшний матч, чтобы сделать шаг вперёд и помочь ребятам. Я рад, что мне удалось это сделать», — цитирует вратаря пресс-служба НХЛ.
По его мнению, в матче с «Кэнакс» вся команда сыграла хорошо. Только благодаря упорной работе «Тампа» смогла одержать победу над канадской командой.
Игра «Ванкувер» — «Тампа» завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из США. Василевский отразил 35 бросков. 27-летний вратарь был признан первой звездой матча.
Ранее сообщалось, что Илья Сорокин признан второй звездой матча с «Анахаймом».