«Он это заслужил»: Овечкин оформил дубль в матче с «Калгари» и догнал Ягра в списке лучших снайперов НХЛ

Александр Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов НХЛ. В матче с «Калгари» он отличился дважды и сравнялся по количеству шайб с чехом Яромиром Ягром, на счету которого 766 голов. Чаще забивали в регулярных чемпионатах НХЛ только Уэйн Гретцки и Горди Хоу. Также россиянин, признанный первой звездой дня, стал третьим по числу победных бросков.

Александр Овечкин догнал Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Россиянин оформил дубль в выездном матче с «Калгари», и теперь на его счету 766 шайб. Свой последний гол в НХЛ чех также забросил в ворота «Флэймз».

Игра в Канаде была особенной для капитана «Вашингтона» и его партнёра Никласа Бекстрёма. Они в тысячный раз вместе вышли на лёд. Впервые это произошло 5 октября 2007 года, за 15 лет россиянин и швед стали великолепным дуэтом.

Юбилейный для хоккеистов матч начался для «Кэпиталз» непросто. Уже на первых минутах у гостей был шанс открыть счёт в большинстве, но они не забили, а после того, как Расмус Андрессон вышел со скамейки штрафников, у соперника прошла контратака два в одного, которую завершил Элиас Линдхольм.

Первый бросок в створ Овечкину удался только на старте второго периода. Александр прицельно стрелял верхом со средней дистанции, но голкипер Даниэль Владарж отразил шайбу плечом, после чего она чиркнула о перекладину. Атаки соперника были более успешными. Так, после ошибки «Вашингтона» в своей зоне удачно сыграл Адам Ружичка и увеличил преимущество «Калгари» — 2:0.

Впрочем, «Кэпиталз» достаточно быстро смог вернуться в игру. Сначала Конор Шири сократил отставание, а затем Овечкин сравнял счёт. Александр сделал мощный силовой приём на Крисе Таневе в чужой зоне и отобрал у защитника шайбу. Евгений Кузнецов подхватил её на пятачке и оставил для капитана. Россиянин точно бросил в верхний угол ворот, не оставив шансов голкиперу Даниэлю Владаржу. После не самого яркого февраля хоккеист вновь становится похож на себя. С 25 января у Александра только пять голов в 13 матчах. Однако две шайбы подряд, «Каролине» и «Сиэтлу», видимо, вернули нападающему кураж.

Последний период начался с того, что «Калгари» снова вышел вперёд. Однако «Вашингтон» после серии из трёх поражений в последних матчах вернул себе победный настрой и борется в каждой игре. Поэтому не прошло и пяти минут, как Энтони Манта вернул паритет, а Ник Дауд впервые вывел «Кэпиталз» вперёд.

Ну а дальше Овечкин добился того, чего все так долго ждали — сравнялся с Ягром и вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На 59-й минуте Александр поразил пустые ворота, превратив счёт в 5:3, а гол Линдхольма за 40 секунд до конца ещё и сделал шайбу россиянина победной. По этому показателю Овечкин близок к очередному достижению. Теперь у него 120 победных голов в карьере, до второго места в истории, которое занимает Горди Хоу, остался один точный решающий выстрел.

Кроме того, Овечкин в 157-й раз забросил больше двух шайб за матч и в данном списке он также третий. Впереди только Уэйн Гретцки (189) и Бретт Халл (158).

После матча капитан «Вашингтона», признанный первой звездой дня, традиционно скромно отвечал на вопросы. Он лишь отметил, что ему приятно находиться в одной компании с такими великими хоккеистами, а также поблагодарил партнёров по команде, без которых не добился бы такого результата.

«Конечно, всегда приятно достигать таких вех, таких цифр. Это большое дело, и, как я всегда говорил, круто оказаться в одной компании с такими великими людьми». Думаю, сегодня были рады все: и болельщики, и организаторы, и моя семья», — приводит слова россиянина официальный сайт НХЛ.

Не сомневался в том, что Александр догонит его в списке лучших снайперов в истории и сам Ягр.

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«Он прирожденный бомбардир. Игра сильно изменилась, и это ему на пользу, потому что он не отстаёт, с лёгкостью держит скорость. У него очень хороший бросок. Но огромное его преимущество перед остальными — сейчас нет никого, действительно никто не сравнится с ним по силе. Поэтому, если он не захочет, его не остановишь», — отметил хоккеист.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт, в свою очередь, был расстроен, что Овечкин не смог отличиться трижды. При этом, по словам специалиста, желание Александра догнать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги никак не мешает команде выполнять поставленные перед ней задачи.

«Парни, думаю, просто за него рады. Не знаю, мешает ли это кому-то. Мы особо об этом и не говорим. Все, наверное, всё понимают, и здорово в таком участвовать, в игре, где он забивает дубль. Не думаю, что это отвлекает от игры и от наших задач. Возникают ситуации, идёт игра, и он может отправить шайбу в сетку. Он поднимается [по списку], и со временем у него всё получится. Но это особо никого не отвлекает. Все ребята за него очень рады. Он это заслужил, заработал», — признался Лавиолетт.