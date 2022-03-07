Как за каменной стеной: Василевский и Шестёркин совершили 69 сейвов и стали вторыми звёздами в матчах НХЛ

Российские вратари Андрей Василевский и Игорь Шестёркин стали одними из главных героев очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ. Первый совершил ряд невероятных спасений и помог «Тампа-Бэй» одержать волевую победу над «Чикаго». Его соотечественник записал в свой актив 45 сейвов и принёс «Рейнджерс» успех в противостоянии с «Виннипегом». Также оба были признаны вторыми звёздами встреч.

«Миннесота», в начале года активно набиравшая очки, в последнее время находится в затяжном кризисе. Поражение от «Далласа» стало восьмым для команды с середины февраля. Причём на этом отрезке она одержала только две победы — над «Эдмонтоном» и «Филадельфией». Такие результаты ставят под большой вопрос даже попадание в плей-офф.

Радует болельщиков только Кирилл Капризов, который на фоне потускневших партнёров не сбавляет в результативности. Собственно, в двух последних встречах, с «Баффало» и «Далласом», в активе олимпийского чемпиона оказалось по дублю.

В последнем матче хоккеист включился в концовке, и этого едва не хватило для того, чтобы спасти безнадёжное противостояние. Уже к середине второго периода Каапо Кяхкёнен пропустил четыре безответные шайбы и был заменён. Вместо него на лёд вышел Кэм Тальбо. Но незадолго до финальной сирены Дин Эвасон снял голкипера, и это чуть не помогло спастись.

Всего за минуту и 44 секунды Капризов отличился дважды. Сначала он выскочил на чужие ворота вместе с Кевином Фиалой и, получив передачу, уверенно поразил пустой угол. А затем нанёс мощный щелчок из левого круга вбрасывания после скидки Матса Цуккарелло. Так «Миннесота» сократила отставание до минимума — 3:4.

Однако совершить камбэк не удалось. В оставшееся до финальной сирены время соперник дважды поразил пустой створ и поставил точку. Однако к россиянину вопросов быть не может. Он нанёс четыре броска, два из которых стали результативными, провёл на льду 24 минуты и 53 секунды — больше, чем другие представители его амплуа в составе обоих коллективов, — и оказался признан второй звездой игры.

А главное — уроженец Кемеровской области впервые в карьере достиг отметки в 70 баллов за сезон в НХЛ. В настоящий момент в его активе 28 голов и 42 передачи. Более того, он стал лучшим бомбардиром текущего розыгрыша лиги среди россиян, опередив Александра Овечкина (68). Не так велико и отставание от лидирующих Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (по 79).

Но особенно удался день для российских вратарей, которые творили настоящие чудеса на последнем рубеже и своей вдохновенной игрой помогли своим командам одержать важнейшие победы. Очередную потрясающую встречу провёл голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Несколько дней назад он совершил 32 сейва в противостоянии с «Нью-Джерси Девилз», а в воскресенье превзошёл сам себя.

В матче с «Виннипегом» в активе отечественного хоккеиста оказались невероятные 45 спасений. Попутно ему удалось стать автором любопытного статистического достижения. Он выиграл десятую встречу в карьере в НХЛ, в которой сделал не менее 40 сейвов и, если спасал команду более 40 раз, не проигрывал. По этому показателю россиянина обходит только Туукка Раск, в активе которого 11 таких побед.

Партнёры Шестёркина активно начали встречу и уже к первому перерыву вели — 2:0. Голами отметились Баркли Гудроу и Крис Крайдер. Во втором периоде соперник обрушил на владения Игоря шквал бросков и атак, но отличиться удалось только Николаю Элерсу. А в заключительной 20-минутке «Рейнджерс» добил оппонента. Крайдер оформил дубль, а Мика Зибанежад окончательно снял все вопросы — 4:1.

Неудивительно, что после финальной сирены партнёры не скупились на слова похвалы для своего вратаря. Например, Крайдер назвал его невероятным.

«Как он сейчас играет, ну мы просто в восторге. Он невероятен. Он весь год был лучшим в команде. Теперь меня, на самом деле, уже ничего не удивляет. Он просто с другой планеты. Он настолько хорош, что, кажется, мы истратили на него все комплименты. Невероятно», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

Сам голкипер был предельно скромен и лишь поблагодарил одноклубников за самоотверженность в обороне и большое количество блокированных бросков.

Весомый вклад в итоговый успех «Нью-Йорка» внёс и Артемий Панарин. В активе форварда две результативные передачи. В конце первого периода он своевременно перевёл шайбу на Крайдера, после чего тому оставалось поразить пустой угол. В концовке же поучаствовал в результативной комбинации, которую завершил Зибанежад.

Потрясающую встречу провёл и вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. Пусть в матче с «Чикаго» он пропустил три шайбы и совершил не так много сейвов, как Шестёркин (24), зато ему удалось привести трибуны в восторг рядом потрясающих спасений в самые важные моменты.

Например, в одном из эпизодов он каким-то чудом парировал бросок Кирби Дака практически в упор черенком клюшки, успев переместиться в ближний угол. Наконец, уже в заключительном периоде остановил ещё одну атаку соперника два в одного, невероятным образом умудрившись среагировать на выстрел Патрика Кейна из убойной позиции. Последнему оставалось лишь схватиться за голову.

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В шоке от этого сейва остался и главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер, который признался, что сначала просто не поверил в произошедшее.

«Можете посмотреть хайлайты, и там будут одни спасения Андрея. Один из самых удивительных матчей в исполнении вратаря, что я видел за долгие годы», — заявил специалист после игры.

Встреча действительно получилась для второй команды Восточной конференции совсем не простой. Уже на восьмой минуте она позволила открыть счёт Дилану Строуму. А в середине второго периода Кейн вновь вывел «Чикаго» вперёд — 2:1. Но ещё до перерыва Виктор Хедман и Кэл Фут перевернули ход неудачно складывающегося противостояния. А сразу после швед оформил дубль, а Кори Перри забросил пятую шайбу в ворота оппонента.

Шестую же записал на свой счёт Михаил Сергачёв. Также он дважды ассистировал партнёрам. Таким образом, россиянин отметился голом во втором матче регулярки подряд и впервые в текущем сезоне набрал три очка за встречу по системе «гол + пас». Всего в активе защитника теперь значится 31 балл (5 + 26).

Возвращаясь к Василевскому, он выиграл 30-е противостояние и вышел на чистое первое место по этому показателю в текущем розыгрыше НХЛ, опередив Фредерика Андерсена из «Каролины». «Тампа» же одержала седьмую победу в восьми последних матчах и продолжает сражение за первое место на Востоке как раз с «Харрикейнз».