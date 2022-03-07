Шестёркин повторил достижение Раска среди вратарей НХЛ
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В матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (4:1) Шестёркин отразил 45 бросков из 46 и был признан второй звездой встречи.
Таким образом, россиянин стал вторым вратарём в истории НХЛ с сезона-1955/56, одержавшим победы во всех своих первых десяти матчах в карьере с 40+ сейвами. Подобного с тех пор добивался только Туукка Раск из «Бостон Брюинз», на счету которого 11 таких игр.
Ранее сообщалось, что два голевых паса Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Виннипег» в НХЛ.