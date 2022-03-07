Два голевых паса Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Виннипег» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» взял верх над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два голевых паса Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Виннипег» в НХЛ
  • © Darcy Finley/NHLI via Getty Images

Встреча прошла в Виннипеге и завершилась в пользу гостей — 4:1.

В составе коллектива из Нью-Йорка дубль оформил Крис Крайдер, а также отличились Баркли Гудроу и Мика Зибанеджад. Российский нападающий команды Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. У «Джетс» единственную шайбу забросил Николай Элерс.

«Рейнджерс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Виннипег» находится на 12-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что дубль Кирилла Капризова не спас «Миннесоту» от проигрыша «Далласу» в матче НХЛ.

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