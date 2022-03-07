Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от проигрыша «Далласу» в матче НХЛ

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«Миннесота Уайлд» проиграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от проигрыша «Далласу» в матче НХЛ
  • © Bruce Kluckhohn/NHLI via Getty Images

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 3:6.

В составе «Старз» хет-трик оформил Джейсон Робертсон, а также отличились Джо Павелски, Райли Тафти и Джейми Бенн. У хозяев дублем отметился россиянин Кирилл Капризов, и одну шайбу забросил Нико Штурм.

Теперь на счету Капризова 28 голов в текущем сезоне и 70 очков (28+42) всего.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Луиз» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ, несмотря на две голевые передачи Владимира Тарасенко.

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