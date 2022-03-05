В тени Капризова: как Шестёркин ворвался в гонку за звание MVP, а Свечников и Бучневич выдают лучшие сезоны в карьере

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на лёд выходили 55 российских хоккеистов, но многие из них незаслуженно получали слишком мало внимания в прессе. Игорь Шестёркин проводит лучший сезон в карьере — его называют одним из претендентов на награды самому ценному игроку и лучшему вратарю лиги. Нападающие Андрей Свечников и Павел Бучневич близки к тому, чтобы установить личные рекорды результативности. В свою очередь, вернувшиеся на лёд после тяжёлых травм Никита Кучеров и Евгений Малкин демонстрируют феноменальную форму.

Игорь Шестёркин

За два года с момента дебюта в Национальной хоккейной лиге Игорь Шестёркин успел пройти путь от сменщика Хенрика Лундквиста до одного из сильнейших голкиперов чемпионата. После ухода легендарного шведа он не только выиграл конкуренцию у другого россиянина Александра Георгиева и укрепился в статусе первого номера «Нью-Йорк Рейнджерс», но и стал одним из главных претендентов на приз лучшему вратарю по итогам регулярки («Везина Трофи»). В конце января именно он занимал первое место в промежуточном голосовании, а за последний месяц лишь укрепил свои позиции. Но его фантастические результаты в последнее время позволяют всерьёз рассматривать его как одного из участников гонки за награду самому ценному игроку — MVP — регулярного чемпионата («Харт Трофи»).

Начиная с февраля Шестёркин восемь раз выходил на лёд с первых минут и помог «Рейнджерс» одержать шесть побед. Больше лишь у Якоба Маркстрёма, Тэтчера Демко и Джейка Оттингера, но каждый из них провёл больше игр. При этом по проценту отражённых бросков с россиянином может сравниться разве что 23-летний Джереми Суэймэн из «Бостона», если брать в расчёт тех, кто провёл более пяти матчей. Игорь отводил угрозу в 95,4% случаев и пропускал в среднем всего 1,48 шайбы за встречу. У американца показатели чуть выше (95,7% и 1,24 соответственно). Правда, и бросали по его воротам реже.

Очередной бенефис Шестёркина пришёлся на противостояние с «Нью-Джерси Девилз». Голкипер отметился 32 сейвами и, хоть не сумел записать на свой счёт четвёртый шатаут в сезоне, помог «Рейнджерс» набрать два очка. После матча он заслужил похвалу как от тренера нью-йоркцев Жерара Галлана, так и наставника оппонентов Линди Раффа. Тот признался, что в этот день именно российский вратарь не позволил его хоккеистам взять верх.

Андрей Свечников

Нападающий «Каролина Харрикейнз» пока далёк от того, чтобы бороться за награды НХЛ по итогам регулярки. Но его планомерное развитие позволяет надеяться, что это станет возможным в ближайшем будущем. В нынешнем сезоне Андрей Свечников демонстрирует лучшие показатели в карьере, в среднем набирая почти по очку за игру (0,98). В его активе уже значатся 23 гола и 28 передач, а до конца чемпионата 21-летний форвард наверняка установит персональный рекорд результативности. Два года назад он завершил первенство с 61 (24 + 37) баллом, набранным в 68 матчах.

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Да, пока Свечникову не хватает стабильности. Он может как отметиться тремя очками за 60 минут, так и выдать «сухую» серию из четырёх встреч. Но ярких отрезков становится всё больше, как и решающих голов. Андрей уже повторил личный рекорд по числу победных шайб (пять), последнюю из которых забросил в противостоянии с «Питтсбургом». На четвёртой минуте овертайма россиянин подкараулил отскок на пятаке и помог партнёрам реализовать большинство. Как итог — звание второй звезды матча и возможность укрепиться в статусе третьего лучшего снайпера лиги среди россиян. Чаще него ворота соперников поражали лишь Кирилл Капризов (26) и Александр Овечкин (33).

Евгений Кузнецов

Напоминать самого себя в лучшие годы начинает и партнёр Овечкина по «Вашингтон Кэпиталз». Евгений Кузнецов вновь становится одним из лидеров «столичных» и заставляет забыть о двух неудачных сезонах, по итогам которых он чуть было не лишился места в команде. Летом ходили слухи о возможном обмене центрфорварда, что косвенно подтверждал генеральный директор Брайан Маклеллан. Функционер давал понять, что в клубе ждут выхода россиянина на былые мощности, а в противном случае не исключают расставания с ним.

Кузнецов правильно воспринял критику и в кратчайшие сроки вернул себе звание одного из ведущих хоккеистов «Кэпиталз». В 53 матчах он записал на свой счёт 16 голов и 35 передач и по числу набранных очков уступает лишь Овечкину (65). В последний раз он был настолько продуктивен три года назад — до скандала с кокаином, стоившим ему возможности представлять сборную России на международных соревнованиях под эгидой IIHF. И если Евгений немного прибавит, то вполне сможет провести самый яркий сезон в карьере и превзойти планку в 80 баллов. Подобное удавалось ему лишь в чемпионате-2017/18, по итогам которого «Вашингтон» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.

Павел Бучневич и Иван Барбашёв

Летом 2021-го «Сент-Луис» пополнил состав ещё одним российским хоккеистом — к Владимиру Тарасенко и Ивану Барбашёву присоединился Павел Бучневич, на протяжении пяти лет защищавший цвета «Рейнджерс». Причём в обмен на четвёртого бомбардира клуб из Нью-Йорка получил лишь выбор во втором раунде драфта-2022 и 25-летнего Сэмми Блэя, ранее ни разу не набиравшего больше 15 баллов за регулярку. Как оказалось, «Блюз» не прогадали. В тройке с Владимиром Тарасенко и Робертом Томасом форвард расцвёл и уже отличился 19 голами и 27 передачами. Для повторения личного рекорда результативности ему осталось занести в копилку лишь два очка, что более чем реально за оставшиеся 29 игр.

Продолжает прогрессировать и Иван Барбашёв. Ранее он выходил преимущественно в четвёртом звене и был вынужден выполнять в основном защитные функции, но в этом году стал пользоваться гораздо большим доверием со стороны тренерского штаба. Россиянину отвели место в топ-6, за что он моментально отблагодарил. Если до этого сезона он ни разу не преодолевал отметку в 26 баллов за регулярку, то уже сейчас имеет в активе 41 (17 + 24) очко. Причём семь из них он оформил в последних четырёх встречах, а особенно ярким получилось его выступление в противостоянии с «Баффало», в ходе которого нападающий трижды ассистировал партнёрам.

Никита Кучеров и Евгений Малкин

Слегка недооценёнными выглядят и успехи лидеров «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Питтсбург Пингвинз». Да, россияне не входят даже в топ-150 лучших бомбардиров чемпионата, но лишь потому, что пропустили около половины сезона из-за тяжёлых травм. Кучеров был вынужден лечь на операцию из-за повреждения паха, а Малкин — из-за проблем с коленями. Однако по возвращении оба с ходу стали демонстрировать феноменальный уровень игры и приносить огромную пользу командам.

Сейчас Кучеров занимает первое место в лиге по числу очков в среднем за игру (1,47), опережая Коннора Макдэвида (1,46) и Леона Драйзайтля (1,42). Показатели Малкина чуть скромнее, но десять голов и 14 передач в 21 матче — более чем достойный показатель для 35-летнего хоккеиста, которого многие поспешили списать со счетов после прошлогоднего первенства. Тогда Евгений лишь во второй раз за карьеру опустился ниже отметки в один балл в среднем за встречу, а в СМИ с новой силой стали обсуждать возможный обмен форварда. Однако сейчас «Пингвинз» вряд ли пойдут на этот шаг.