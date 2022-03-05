Дубль Капризова не помог «Миннесоте» победить «Баффало» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» в гостях потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены «Кибэнк-центр», завершилась со счётом 5:4 в пользу «Сэйбрз».

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Райан Хартман (16'), Кевин Фиала (44'), Кирилл Капризов (45', 60'). У «Баффало» отличились Кейси Миттельштадт (9'), Кайл Окпосо (27'), Джефф Скиннер (53', 57'), Виктор Олофссон (59').

На счету Капризова 26 шайб в сезоне-2021/22.

«Миннесота» (67 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Баффало» (44) располагается на 12-й строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что шайба Андрея Свечникова принесла «Каролине» победу над «Питтсбургом» в матче НХЛ.