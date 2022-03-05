Шайба Свечникова принесла «Каролине» победу над «Питтсбургом» в матче НХЛ
Игра, которая прошла в городе Роли, завершилась со счётом 3:2 в пользу «Харрикейнз».
В составе «Каролины» шайбы забросили Джордан Стаал (25-я и 50-я минуты) и Андрей Свечников (64). У «Питтсбурга» отличились Джейк Гюнцель (пятая) и Сидни Кросби (14-я).
«Каролина» (81 очко) лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Питтсбург» (77) располагается на четвёртой позиции.
Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после победы над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).