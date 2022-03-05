Шайба Свечникова принесла «Каролине» победу над «Питтсбургом» в матче НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» на своём льду нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» в овертайме в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в городе Роли, завершилась со счётом 3:2 в пользу «Харрикейнз».

В составе «Каролины» шайбы забросили Джордан Стаал (25-я и 50-я минуты) и Андрей Свечников (64). У «Питтсбурга» отличились Джейк Гюнцель (пятая) и Сидни Кросби (14-я).

«Каролина» (81 очко) лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Питтсбург» (77) располагается на четвёртой позиции.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после победы над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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