Овечкин — о победе над «Каролиной»: это был месяц борьбы

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после победы над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин — о победе над «Каролиной»: это был месяц борьбы
  • AP

«Это был месяц борьбы. Это немного вселяло ощущение тщетности. Мы просто хотели перевернуть страницу и начать всё сначала. С «Каролиной» была грандиозная игра… Вы можете видеть усилия каждого», — сказал Овечкин в эфире ESPN Plus.

Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу столичного коллектива. Овечкин забросил шайбу во втором периоде. Всего на его счету 33 гола в текущем сезоне.

Благодаря этой победе «Вашингтон» прервал трёхматчевую серию поражений в НХЛ.

Ранее генеральный менеджер клуба «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о давлении на Овечкина в связи с ситуацией на Украине.

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