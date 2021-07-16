СМИ: «Вашингтону» интересен обмен Кузнецова на Тарасенко

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«Вашингтон Кэпиталз» может обменять российского нападающего команды Евгений Кузнецова на его соотечественника — форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.
СМИ: «Вашингтону» интересен обмен Кузнецова на Тарасенко
  • Reuters
  • © David Berding-USA TODAY Sports

Как сообщает The Athletic, проблемой возможного обмена может стать контракт нападающего «Вашингтона», который будет действовать ещё четыре сезона, в то время, как у форварда «Сент-Луис» — два.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 41 матче в регулярном чемпионате и набрал 29 (9+20) очков. В плей-офф нападающий провёл три встречи, не совершив результативных действий.

Тарасенко участвовал в 24 играх в регулярном чемпионате, набрав 14 (4 + 10) очков. В плей-офф форвард провёл четыре встречи и забросил две шайбы.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси» обменял Мальцева в «Колорадо».

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