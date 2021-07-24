В «Рейнджерс» объяснили обмен российского хоккеиста Бучневича в «Сент-Луис»

Короткая ссылка
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри прокомментировал обмен российского нападающего Павла Бучневича в «Сент-Луис Блюз».
В «Рейнджерс» объяснили обмен российского хоккеиста Бучневича в «Сент-Луис»
  • © Reuters

«У нас не так много свободного места под потолком зарплат и не так много игрового времени для всех игроков. Я чувствую, что у нас отличная глубина среди крайних нападающих», — приводит слова Друри журналист Винс Меркольяно в Twitter.

26-летний Бучневич был задрафтован «Рейнджерс» в 2013 году под общим 75-м номером. В общей сложности в его активе 195 (79 + 116) очков в 301 матче.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» обменяли Бучневича в «Сент-Луис» на канадского форварда Самуэля Бле и пик второго раунда драфта-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить