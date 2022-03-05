Шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ
Игра, которая прошла на льду арены «Канада Лайф-центр», завершилась со счётом 4:3 в пользу команды из Техаса.
В составе «Старз» отличились Джейсон Робертсон (6', 40', 65') и Денис Гурьянов (56'). У «Виннипега» шайбы забросили Пол Штястны (34', 53') и Кайл Коннор (42').
«Даллас» (65 очков) занимает шестое место в Западной конференции. «Виннипег» (58) идёт на 12-й позиции.
Ранее сообщалось, что шайба Андрея Свечникова принесла «Каролине» победу над «Питтсбургом» в матче НХЛ.