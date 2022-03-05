Передача Дадонова помогла «Вегасу» обыграть «Анахайм»

«Вегас Голден Найтс» в гостях нанёс поражение «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены «Хонда-центр», завершилась со счётом 5:4 в пользу команды из Невады.

В составе «Вегаса» шайбы забросили Бен Хаттон (7'), Джонатан Маршессо (21'), Николя Руа (24', 27'), Майкл Амадио (30'). У «Дакс» отличились Якоб Сильверберг (5'), Николя Делорье (23'), Тревор Зеграс (39'), Трой Терри (47').

Российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов отдал результативную передачу.

«Голден Найтс» (66 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Дакс» (61) располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что шайба Андрея Свечникова принесла «Каролине» победу над «Питтсбургом» в матче НХЛ.