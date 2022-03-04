Малкина признали первой звездой матча против «Тампы»
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Форвард команды из Пенсильвании Евгений Малкин забросил шайбу на 46-й минуте матча. Также россиянин оформил две результативные передачи.
«Питтсбург» (76 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» (76) идёт на третьей строчке.
Малкин набрал 1127 очков в карьере НХЛ и вышел на чистое 60-е место в списке бомбардиров лиги за всю историю.
Ранее сообщалось, что голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину».