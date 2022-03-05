Шайба Сергачёва принесла «Тампе» победу над «Детройтом» в матче НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Амали Арены», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Флориды.

В составе «Тампы» отличились Брэйден Пойнт (27'), Михаил Сергачёв (51'), Стивен Стэмкос (60'). У «Детройта» шайбу забросил Робби Фаббри (34').

Сергачёв записал на свой счёт четвёртую шайбу в сезоне-2021/22.

«Тампа» (78 очков) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт» (54) идёт на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что шайба Андрея Свечникова принесла «Каролине» победу над «Питтсбургом» в матче НХЛ.

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