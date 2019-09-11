Кросби признался, что переживал по поводу возможного ухода Малкина из «Питтсбурга»

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заявил, что рад тому факту, что его многолетний партнёр по команде Евгений Малкин остался в клубе.
Кросби признался, что переживал по поводу возможного ухода Малкина из «Питтсбурга»
  • © Andy Devlin/NHLI
  • Gettyimages.ru

«Я и сам через это ранее проходил. И мне это не нравилось, потому что напоминало о тех временах, которые происходили в промежутке с 2009 по 2016 год, когда мы терпели неудачи. Вся эта ситуация с Джино — это результат поражений. Вы понимаете, что всегда существуют разные варианты, разные исходы, однако я рад узнать, что он вернулся», — приводит слова Кросби Sportsnet.

По слухам, руководство «Питтсбурга» рассматривало вариант с обменом Малкина, который выступал за «Пингвинз» с 2006 года, в другой клуб. В прошлом сезоне россиянин сыграл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 72 очка (21 + 51).

Ранее сообщалось, что Малкин запрашивал обмен из «Питтсбурга» в случае сохранения Кессела.

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