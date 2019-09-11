Кросби признался, что переживал по поводу возможного ухода Малкина из «Питтсбурга»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заявил, что рад тому факту, что его многолетний партнёр по команде Евгений Малкин остался в клубе.

«Я и сам через это ранее проходил. И мне это не нравилось, потому что напоминало о тех временах, которые происходили в промежутке с 2009 по 2016 год, когда мы терпели неудачи. Вся эта ситуация с Джино — это результат поражений. Вы понимаете, что всегда существуют разные варианты, разные исходы, однако я рад узнать, что он вернулся», — приводит слова Кросби Sportsnet.

По слухам, руководство «Питтсбурга» рассматривало вариант с обменом Малкина, который выступал за «Пингвинз» с 2006 года, в другой клуб. В прошлом сезоне россиянин сыграл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 72 очка (21 + 51).

Ранее сообщалось, что Малкин запрашивал обмен из «Питтсбурга» в случае сохранения Кессела.