Ягр уверен, что Овечкин побьёт снайперский рекорд Гретцки в НХЛ

Короткая ссылка
Легендарный чешский форвард Яромир Ягр выразил уверенность, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (КХЛ).
Ягр уверен, что Овечкин побьёт снайперский рекорд Гретцки в НХЛ
  • Gettyimages.ru

«Это неизбежно. Овечкин в итоге обгонит Горди Хоу, затем Гретцки и станет рекордсменом НХЛ. Я уже говорил об этом. У него есть подписанный пятилетний контракт — думаю, он сделает это раньше, чем соглашение истечёт», — цитирует Ягра сайт НХЛ.

Он отметил, что за последние годы Александр скорректировал свой стиль и смог адаптироваться под новые скорости в хоккее. По его мнению, остановить Овечкина могут только травмы.

На счету Овечкина — 764 шайбы за карьеру в НХЛ. По этому показателю он занимает четвёртое место. Рекордсменом является Гретцки (894), второе место занимает Хоу (801), третье — Ягр (766).

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Ягра в списке снайперов в истории НХЛ до двух шайб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить