Ягр уверен, что Овечкин побьёт снайперский рекорд Гретцки в НХЛ

Легендарный чешский форвард Яромир Ягр выразил уверенность, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Это неизбежно. Овечкин в итоге обгонит Горди Хоу, затем Гретцки и станет рекордсменом НХЛ. Я уже говорил об этом. У него есть подписанный пятилетний контракт — думаю, он сделает это раньше, чем соглашение истечёт», — цитирует Ягра сайт НХЛ.

Он отметил, что за последние годы Александр скорректировал свой стиль и смог адаптироваться под новые скорости в хоккее. По его мнению, остановить Овечкина могут только травмы.

На счету Овечкина — 764 шайбы за карьеру в НХЛ. По этому показателю он занимает четвёртое место. Рекордсменом является Гретцки (894), второе место занимает Хоу (801), третье — Ягр (766).

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Ягра в списке снайперов в истории НХЛ до двух шайб.