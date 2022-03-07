Капризов набрал 70 очков и обошёл Овечкина в гонке бомбардиров этого сезона НХЛ
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В матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз» россиянин отметился двумя заброшенными шайбами. Теперь на его счету 28 голов и 42 результативные передачи в текущем сезоне. Таким образом, он набрал 70 очков в 53 матчах.
По этому показателю Капризов обошёл соотечественника Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» (68) и сравнялся с Остоном Мэттьюсом из «Торонто Мэйпл Лифс», а также с Наземом Кадри из «Колорадо Эвеланш».
Ранее сообщалось, что дубль Капризова не спас «Миннесоту» от проигрыша «Далласу» в матче НХЛ.