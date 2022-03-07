Капризов набрал 70 очков и обошёл Овечкина в гонке бомбардиров этого сезона НХЛ

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз» россиянин отметился двумя заброшенными шайбами. Теперь на его счету 28 голов и 42 результативные передачи в текущем сезоне. Таким образом, он набрал 70 очков в 53 матчах.

По этому показателю Капризов обошёл соотечественника Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» (68) и сравнялся с Остоном Мэттьюсом из «Торонто Мэйпл Лифс», а также с Наземом Кадри из «Колорадо Эвеланш».

Ранее сообщалось, что дубль Капризова не спас «Миннесоту» от проигрыша «Далласу» в матче НХЛ.