Три очка Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Чикаго» в НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три очка Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Чикаго» в НХЛ
  • © AP Photo/Matt Marton

Встреча прошла в Чикаго и завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Виктор Хедман, в также шайбы забросили Даррен Рэддиш, Кэл Фут, Кори Перри и россиянин Михаил Сергачёв. Причём Сергачёв ещё отметился двумя результативными передачами. На счету его партнёра по команде и соотечественника Никиты Кучерова — один ассист.

У хозяев отличились Дилан Строум, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт.

«Тампа» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Чикаго» находится на 14-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что два голевых паса Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Виннипег Джетс» в НХЛ.

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