Овечкин — о третьем месте среди снайперов НХЛ: не добился бы этого без своих партнёров

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал выход на третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ.

«Естественно, это большое достижение. Я всегда говорю, что никогда не добился бы этого без своих партнёров — как нынешних, так и прежних. Это командная работа, спасибо ребятам», — цитирует Овечкина NBC.

36-летний форвард записал на свой счёт дубль в матче регулярного чемпионата против «Калгари Флэймз» (5:4) и сравнялся с чехом Яромиром Ягром.

Теперь на счету Овечкина — 766 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Лидирует в списке снайперов канадец Уэйн Гретцки (894). На втором месте идёт его соотечественник Горди Хоу (801).

Ранее сообщалось, что «Миннесота» обыграла «Рейнджерс», Капризов и Панарин набрали по очку.