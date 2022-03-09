«Миннесота» обыграла «Рейнджерс», Капризов и Панарин набрали по очку

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«Миннесота Уайлд» на своём льду одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Миннесота» обыграла «Рейнджерс», Капризов и Панарин набрали по очку
  • AP

Игра, которая прошла в Сент-Поле, завершилась со счётом 5:2 в пользу «Уайлд».

В составе «Миннесоты» дубль оформил Кевин Фиала (30-я и 38-я минуты). Также по шайбе забросили Райан Хартман (11-я), Йоэль Эрикссон Эк (15-я) и Маркус Фолиньо (34-я). У «Рейнджерс» отличились Драйден Хант (26-я) и Мика Зибанеджад (29-я)

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт ассист.

«Миннесота» (69 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс» (77) идёт на пятом месте на Востоке.

Ранее сообщалось, что шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Оттаву».

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