Семь очков Гусева, четыре овертайма в матче ЦСКА и сейвы 41-летнего Ерёменко: чем запомнилась первая неделя плей-офф КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге завершилась первая неделя розыгрыша Кубка Гагарина. ЦСКА и «Трактор» одержали по четыре победы подряд над «Локомотивом» и «Нефтехимиком» и вышли в следующий раунд. Никита Гусев набрал семь очков в первых трёх матчах за СКА и вышел в лидеры гонки бомбардиров, а форвард «Металлурга» Денис Зернов стал автором первого хет-трика в нынешнем плей-офф. В свою очередь, «Динамо» размочило счёт в серии с «Северсталью», а одним из героев встречи стал 41-летний голкипер Александр Ерёменко.

Сухие победы ЦСКА и «Трактора»

Из-за ситуации на Украине первый участник четвертьфинала плей-офф КХЛ определился ещё до его начала — финский «Йокерит» отказался от борьбы за трофей, из-за чего путёвку в следующую стадию автоматически получил «Спартак». А уже спустя неделю к нему присоединились ещё две команды. ЦСКА и «Трактору» понадобилось минимально необходимое количество матчей, чтобы сломить сопротивление соперников. Но если армейцы продлили беспроигрышную серию в первом раунде до 32 встреч, то челябинцы лишь в третий раз в своей истории взяли верх в розыгрыше Кубка Гагарина.

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До настоящего момента успехи «Трактора» были связаны с сезоном-2017/18, в ходе которого подопечные Анвара Гатиятулина поочерёдно расправились с «Нефтехимиком» и «Салаватом Юлаевым». На этот раз под горячую руку второй команды Востока также попали нижнекамцы. Но если четыре года назад они смогли размочить счёт в серии, то на этот раз уступили всухую. При этом нельзя сказать, что номинальные андердоги не дали бой противнику. «Медведи» брали верх исключительно с минимальной разницей в счёте, а в третьей игре дело и вовсе дошло до овертайма.

То же самое можно сказать и о противостоянии ЦСКА и «Локомотива». В двух встречах армейцы не испытали особых проблем и разгромили соперников с одинаковым счётом 4:1, в то время как в двух других победитель определялся в дополнительное время. Отдельно стоит отметить первую дуэль в Ярославле, которая включила в себя четыре овертайма, а решающая шайба была заброшена лишь на 126 минуте 43 секунде. До рекорда не хватило чуть более четверти часа (142:09).

Что касается железнодорожников, то для них подобный результат стал крайне разочаровывающим. До настоящего момента они лишь раз всухую уступали в плей-офф КХЛ — в 2017-м ничего не смогли поделать с переполненным звёздами СКА в финале Западной конференции, после чего дважды преодолевали барьер первого раунда. Под руководством Игоря Никитина повторить успех не удалось. С учётом прошлогоднего финала с «Авангардом», экс-наставник ЦСКА проиграл семь раз подряд в Кубке Гагарина.

Уверенность СКА и «Авангарда»

В шаге от выхода в полуфинал своих конференций находятся ещё три команды. Но если СКА всецело превосходит минское «Динамо» по качеству игры и заслуженно ведёт со счётом 3:0, то об «Авангарде» такого сказать нельзя. В первом матче омичи лишь в овертайме сломили сопротивление «Ак Барса», а в третьем чудом оставили ворота в неприкосновенности. Казанцы более чем в два раза перебросали противника (43:19), но так и не смогли застать врасплох Шимона Грубеца, а сами пропустили дважды. Правда, второй раз шайба влетела уже в пустой створ.

Особенно разочаровывает выступление «Ак Барса» в большинстве. В трёх матчах подопечные Дмитрия Квартальнова имели 11 возможностей реализовать лишнего, но не воспользовались ни одной из них. Более того, имея на одного хоккеиста больше они дважды позволили огорчить Тимура Билялова.

«Вратарь «Авангарда» смотрится хорошо, мы не можем его переиграть нам надо найти ключ к нему. Надо проявить мастерство, и тогда всё изменится. Я понимаю, что у меня в команде все — обалденские исполнители, но пока не можем с ним справиться», — цитирует Квартальнова «Чемпионат».

Проблем с реализацией нет у СКА, суммарно уже 14 раз поразившего ворота минского «Динамо». В первом матче петербуржцы восемь раз огорчили противника, а в двух оставшихся отличились трижды. В атаке особенно ярко выглядели Никита Гусев и Андрей Кузьменко. Первый записал на свой счёт семь очков (2 + 5), причём шесть из них в одной игре, что стало новым рекордом Кубка Гагарина, а второй на одно меньше (4 + 2), что позволило партнёрам выйти в лидеры гонки бомбардиров плей-офф. Их главными конкурентами являются форварды ЦСКА — Константин Окулов (3 + 3) и Сергей Плотников (2 + 3).

В шаге от прохода в следующий раунд находится и «Металлург», в составе которого также имеются яркие исполнители. Одним из них можно назвать Дениса Зернова, ставшего автором первого хет-трика в нынешнем розыгрыше плей-офф. Ему потребовалось всего 16 минут 16 секунд, чтобы трижды заставить капитулировать голкипера «Барыса» Йони Ортио. Впоследствии казахстанцы так и не смогли оправиться от этого удара и уступили 2:5.

И вполне вероятно, что именно этот матч был решающим в противостоянии. На старте команда из Нур-Султана сотворила сенсацию и оказалась сильнее в гостях (3:2), но впоследствии уступила трижды подряд. Вновь напомнили о себе проблемы «Барыса» в обороне. В ходе «регулярки» он входил в топ-6 самых пропускающих коллективов лиги, не изменил себе и в пост-сезоне. В его пассиве уже значится 18 пропущенных шайб — худший результат среди претендентов на трофей.

Тоска по легионерам «Салавата» и проблемы «Динамо»

Одной из самых напряжённых стала дуэль «Салавата Юлаева» и «Сибири» — двух коллективов, больше других пострадавших в результате массового отъезда легионеров. Уфимцы уже лишились пяти хоккеистов, а новосибирцы — трёх, причём большинство из них были звёздами не только клуба, но и лиги в целом. Голкиперы Юха Метсола и Харри Сятери располагались в топ-5 по числу отражённых бросков (среди тех, кто провёл 20 встреч и более), а Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен входили в число 35 сильнейших бомбардиров и набирали чуть меньше одного очка за игру в среднем.

«Естественно, все испытывали печальные чувства. Потому что уходили не просто хорошие, сильные хоккеисты, но и хорошие, классные парни. Мы в команде обсудили этот момент, поговорили, все это восприняли нормально… Естественно, у покинувших команду ребят была значительная роль. Но это тот момент, когда нужно перераспределить роли внутри коллектива», — заявил главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся.

Неудивительно, что без финской диаспоры «Салават Юлаев» выглядел уже не так уверенно. Пусть уфимцы и были сильнее в обоих домашних встречах, но в первой из них выиграли с минимальной разницей, а во второй чуть было не упустили преимущество в три гола. В Новосибирске хозяева стояли стеной и позволили реализовать лишь один из 37 бросков по воротам. В итоге, всё решилось в третьем овертайме, где преуспел Валентин Пьянов.

В непростой ситуации оказалось и «Динамо». Вадим Шипачёв и компания провалили старт серии и дважды уступили на своём льду «Северстали». В атаке игра более-менее клеилась, но всё рушили проблемы с дисциплиной. В двух первых матчах бело-голубые заработали суммарно 28 минут штрафа и четырежды позволили соперникам реализовать большинство. Не спасал и голкипер, что особенно проявилось во второй домашней игре. На старте встречи Иван Бочаров не сумел отразить ни один из трёх бросков по воротам, а всего пропустил вдвое больше — 3:6.

Перед выездом в Череповец «Динамо» находилось в отчаянном положении, но сумело добыть важнейшую победу в гостях. Одним из главных творцов успеха стал опытнейший Александр Ерёменко. 41-летний голкипер сменил Бочарова в воротах и отразил 21 бросок, пропустив лишь однажды. При этом сами москвичи забросили трижды. Не обошлось и без везения. Хоть победный гол и был засчитан на Эрика О’Делла, фактически его автором стал форвард «Северстали» Йоонас Няттинен. Тот пытался в падении остановить прорыв канадца, но вместо этого лишь добил шайбу в сетку.