Гол Гусева принёс СКА победу над минским «Динамо» в матче серии плей-офф КХЛ

Петербургский СКА взял верх над минским «Динамо» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Минске и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе хозяев отличились Мальте Стрёмвалль и Денис Мосалёв. У армейцев шайбы забросили Эмиль Галимов, Георгий Солянников и Никита Гусев.

Таким образом, СКА увеличил отрыв в серии — 3:0. Следующий матч между командами состоится 8 марта в Минске.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» сократило отставание в серии с «Северсталью» в плей-офф КХЛ.