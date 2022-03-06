Гол Гусева принёс СКА победу над минским «Динамо» в матче серии плей-офф КХЛ
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Встреча прошла в Минске и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе хозяев отличились Мальте Стрёмвалль и Денис Мосалёв. У армейцев шайбы забросили Эмиль Галимов, Георгий Солянников и Никита Гусев.
Таким образом, СКА увеличил отрыв в серии — 3:0. Следующий матч между командами состоится 8 марта в Минске.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» сократило отставание в серии с «Северсталью» в плей-офф КХЛ.