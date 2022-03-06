Московское «Динамо» сократило отставание в серии с «Северсталью» в плей-офф КХЛ
Встреча прошла в Череповце и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе бело-голубых отличились Станислав Галиев, Эрик О'Делл и Владислав Ефремов. У хозяев единственную шайбу забросил Кирилл Пилипенко.
Таким образом, «Динамо» сократило отставание в серии — 1:2. Следующий матч между командами состоится 8 марта в Череповце.
Ранее сообщалось, что «Сибирь» в третьем овертайме одолела «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ.