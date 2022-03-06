Московское «Динамо» сократило отставание в серии с «Северсталью» в плей-офф КХЛ

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Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Череповце и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе бело-голубых отличились Станислав Галиев, Эрик О'Делл и Владислав Ефремов. У хозяев единственную шайбу забросил Кирилл Пилипенко.

Таким образом, «Динамо» сократило отставание в серии — 1:2. Следующий матч между командами состоится 8 марта в Череповце.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» в третьем овертайме одолела «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ.

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